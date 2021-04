ΝΒΑ: Οι Νάγκετς θέλουν τον Όστιν Ρίβερς αντί του τραυματία Τζαμάλ Μάρεϊ

Οι Νάγκετς αγωνίστηκαν για πρώτη φορά χωρίς τον Τζαμάλ Μάρεϊ όμως έφτασαν στη νίκη επί των Χιτ με 123-106, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Νίκολα Γιόκιτς ο οποίος σημείωσε 17 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ, φτάνοντας τα 15 triple-doubles φέτος.

Ο Μάρεϊ έχει τεθεί νοκ-άουτ αφού υπέστη ρήξη χιαστού και σύμφωνα με τον Shams Charania, οι Νάγκετς εξετάζουν την περίπτωση του Όστιν Ρίβερς για να καλύψουν το κενό στην περιφέρειά τους.

Ο 28χρονος Ρίβερς παραμένει ελεύθερος έπειτα από την αποδέσμευσή του από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, έχοντας 7.3 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 2 ασίστ μ.ό. σε 21 συμμετοχές φέτος.

Free agent guard Austin Rivers and the Denver Nuggets are in serious talks toward a deal, pending health and safety protocols, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 14, 2021