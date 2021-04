Καρλάιλ: «Έχω χάσει χιλιάδες δολάρια από αυτά τα σουτ του Ντόντσιτς»! (pic)

Ο Λούκα Ντόντσιτς το… τερμάτισε κόντρα στους Γκρίζλις. Το Ντάλας είχε επαναφορά στο 1.8’’ για το φινάλε του αγώνα στο Μέμφις, η μπάλα έφτασε στα χέρια του Σλοβένου σούπερ σταρ κι εκείνος σκόραρε το νικητήριο τρίποντο εκτός ισορροπίας με πεταχτάρι!

Ο Ντόντσιτς τελείωσε τον αγώνα με 29 πόντους (6/9 βολές, 7/10 δίποντα, 3/10 τρίποντα), 9 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 1 κόψιμο και 3 λάθη στα 34 λεπτά που έμεινε στο παρκέ και η λίγκα δημοσίευσε το video με το νικητήριο τρίποντο από όλες τις λήψεις.

Από την πλευρά του, ο κόουτς των Μαβς, Ρικ Καρλάιλ σχολίασε με γλαφυρό τρόπο τον clutch Λούκα: «Δεν μπορώ να σας πως πόσες χιλιάδες δολάρια έχω χάσει από αυτόν τον τύπο και τα σουτ που σκοράρει από το κέντρο…».

Even Carlisle knows not to bet against Luka @br_betting pic.twitter.com/sw1U0I94KM

