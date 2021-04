Το τρίποντο… παραλήρημα του Κάρι: 29 τρίποντα σε τρία σερί ματς! (vid)

Ο Στεφ Κάρι πέτυχε 42 πόντους σε τρία δωδεκάλεπτα κόντρα στους Θάντερ, τελείωσε τον αγώνα χωρίς λάθη και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που σημειώνει δυο φορές 10+ τρίποντα σε back-to-back αγώνες.

Επίσης, πέτυχε τους 25 από τους 42 πόντους του στην τρίτη περίοδο σημειώνοντας 8/8 σουτ ενώ έφτασε τα 29 τρίποντα στους τελευταίους τρεις αγώνες των Ουόριορς!

Ουδείς άλλος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ έχει φτάσει σε αυτόν τον αριθμό σε τρεις συνεχόμενους αγώνες.

Και μέσα σε όλα, ο Στιβ Κερ αναγκάστηκε να τον… γυρίσει στη θέση του αφού δεν ήθελε να βγει από το ματς με τους Θάντερ!

vs Θάντερ: 42 πόντοι, 11/16 τρίποντα

vs Νάγκετς: 53 πόντοι, 10/18 τρίποντα

vs Ρόκετς: 38 πόντοι, 8/15 τρίποντα

@StephenCurry30 has made 29 threes over the last 3 games, the most over a 3-game span in @NBAHistory! pic.twitter.com/rs4gpH5OML

— NBA (@NBA) April 15, 2021