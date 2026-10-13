Ο Νίκολα Γιόκιτς επέλεξε το Mount Rushmore του με τους κορυφαίους παίκτες του ΝΒΑ. Η κορυφαία τετράδα του Joker.

Ένα... κολάζ διαφορετικών εποχών επέλεξε ο Νίκολα Γιόκιτς όταν του ζητήθηκε να φτιάξει το δικό του Mount Rushmore. Ο Σέρβος σταρ των Νάγκετς αποκάλυψε στο Sport Bible τους τέσσερις παίκτες που θα έβαζε στο φημισμένο βουνό και οι επιλογές του ήταν οι Μπιλ Ράσελ, Μάικλ Τζόρνταν, Γουίλτ Τσάμπερλεϊν και Στεφ Κάρι.

«Θα έλεγα πιθανότατα τον Μπιλ Ράσελ, για τα πρωταθλήματα του. Τον Μάικλ Τζόρνταν, επειδή άλλαξε το μπάσκετ. Πιθανότατα τον Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, για όλους τους αριθμούς και τις τρελές στατιστικές του. Και θα βάλω τον Στεφ Κάρι, επειδή άλλαξε το μπάσκετ και ανήκει στη δική μου γενιά. Έπαιξα εναντίον του και πραγματικά άλλαξε το παιχνίδι, με τον δικό του τρόπο. Αυτοί είναι οι τέσσερις παίκτες μου», ανέφερε.

* Το Mount Rushmore είναι ένα όρος στην Νότια Ντακότα των ΗΠΑ, στην άκρη του οποίου είναι σκαλισμένα τα πρόσωπα των Τζορτζ Ουάσινγκτον, Τόμας Τζέφερσον, Θίοντορ Ρούζβελτ και Έιμπραχαμ Λίνκολν, τεσσάρων Προέδρων των ΗΠΑ. Ο καθένας εκπροσωπεί κι ένα διαφορετικό στοιχείο: ο Ουάσινγκτον την γέννηση, ο Τζέφερσον την αύξηση, ο Ρούζβελτ την ανάπτυξη και ο Λίνκολν τη διατήρηση των ΗΠΑ.

Το Mount Rushmore χρησιμοποιείται συχνά, όταν κάποιος θέλει να παρουσιάσει τους καλύτερους μιας συγκεκριμένης κατηγορίας. Από ηθοποιούς μέχρι αθλητές και από πολιτικούς μέχρι τραγουδιστές.