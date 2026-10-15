Μέσω των social media, ο Κρίσταπς Πορζίνγκις αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του, με έναν δικό του... ιδιαίτερο τρόπο.

Ο Λετονός σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Κρίσταπς Πορζίνγκις, σχολίασε την κατάσταση της υγείας του μέσω των social media, με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πως έχει ψήγματα... αυτοσαρκασμού.

Ο 31χρονος αθλητής είναι εκτός αγωνιστικής δράσης για άγνωστο χρονικό διάστημα, εξαιτίας ενός θέματος υγείας, που δεν έχει διευκρινιστεί. Ο Πορζίνγκις, στη σχετική ανάρτησή του, τόνισε πως νιώθει καλά αλλά θα πρέπει να κάνει υπομονή και έσπευσε να καθησυχάσει το φιλοθεάμον κοινό του μπάσκετ, με έκδηλη τη διάθεσή του για χιούμορ.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο Πορζίνγκις:

«Γεια σας, συνεργάζομαι με γιατρούς και ειδικούς για να βρω τον τρόπο να ανακτήσω πλήρως την υγεία μου το συντομότερο δυνατό. Ειλικρινά, νιώθω όλο και καλύτερα. Απλά πρέπει να δείξω υπομονή και πιστεύω ότι σύντομα θα νιώθω πάλι καλά.

Σίγουρα ήταν απογοητευτικό να αντιμετωπίζω κάποια προβλήματα υγείας που δεν μπορείς να προσδιορίσεις με ακρίβεια, πέρα από τους τραυματισμούς που είχα κατά τη διάρκεια της καριέρας μου, οπότε όλα αυτά σίγουρα έχουν συσσωρευτεί, αλλά θα τα ξεπεράσουμε. Η υγεία είναι πλούτος. Σας ευχαριστώ για όλη την υποστήριξη.

Εκτιμώ όλους τους “γιατρούς του διαδικτύου” που προσπαθούν να βγάλουν διάγνωση και να βοηθήσουν, αλλά είμαι στα καλύτερα χέρια. Οπότε μπορείτε όλοι να ηρεμήσετε τώρα και δεν έχω HIV ούτε AIDS».