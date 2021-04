Ο Κερ πήγε... σηκωτό τον Κάρι στον πάγκο! (vid)

Ο Στεφ Κάρι δεν μπορεί να πάρει ούτε μια ανάσα στον πάγκο, δεν το έχει καν στο μυαλό του και αυτό είναι εκπληκτικό. Στην νίκη επί των Θάντερ, με 109-147, ο Κάρι ήταν και πάλι ασταμάτητος. Μετά τα ρεκόρ του και τους 52 πόντους, πριν από μερικές ημέρες, συνέχισε από εκεί και είχε 42 πόντους, με 11 εύστοχα τρίποντα.

Ο ηγέτης των Ουόριορς κλήθηκε στον πάγκο να πάρει μερικές ανάσες, αφού η ομάδα του ήταν μπροστά με 30 πόντους, αλλά προφανώς δεν ήθελε με το αποτέλεσμα να είναι ξεκαρδιστικό. Σηκώθηκε να μπει ξανά στο παιχνίδι, με τον Στιβ Κερ να πιάνει και να τον γυρίζει στην θέση του, με άπαντες να ξεσπούν σε γέλια.

Kerr wouldn’t let Steph go back in the game to set the 3PT record pic.twitter.com/MOFqgtAIyf

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 15, 2021