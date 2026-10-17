Κερ: Έπαθε πλάκα μόλις είδε τον σωσία του στην εξέδρα
Θα μπορούσε άνθρωπο να τον... ντουμπλάρει ο Στιβ Κερ σε περίπτωση που θα χρειαζόταν να λείψει για λίγο από τον πάγκο των Γουόριορς κόντρα στους Μπλέιζερς στο ματς της preseason του ΝΒΑ. Κανείς δεν θα το έπαιρνε χαμπάρι.
Κατά τη διάρκεια του ματς η κάμερα πήγε σε έναν άνθρωπο στις κερκίδες που είχε απίστευτη ομοιότητα με τον head coach των πολεμιστών. Σε σημείο που θα τον περνούσες και για δίδυμο αδερφό του.
Ο Στιβ Κερ μάλιστα τον εντόπισε μέσα στο πλήθος και το βλέμμα του ήταν όλα τα λεφτά. Δεν μπορούσε να το πιστέψει πως μοιάζουν τόσο!
Δείτε τι έγινε
Steve Kerr’s reaction seeing this person who looks exactly like him. 🤣🤣🤣 (via @PolymarketHoops) https://t.co/6JfExPplNr— Hoop Central (@TheHoopCentral) October 17, 2026
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