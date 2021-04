Εμπίντ-Ντόντσιτς: Το κορυφαίο δίδυμο με 20άρες στο ημίχρονο! (pic)

Είναι δύο από τους πιο χαρισματικούς παίκτες στο ΝΒΑ και δεν σταματούν να τα δίνουν όλα για τις ομάδες του. Εμπίντ και Ντόντσιτς συνεχίζουν να κάνουν... παπάδες με Σίξερς και Μάβερικς αντίστοιχα.

Οι 2 τους έχουν σκοράρει 20+ πόντους στο ημίχρονο σε 13 ματς, μια επίδοση που είναι και κορυφαία στο ΝΒΑ. Μέχρι ένα σημείο αποτελούσαν και φαβορί για το βραβείο του MVP, αλλά πλέον βλέπουν την πλάτη των Γιόκιτς, Χάρντεν και Γιάννη.

Including tonight, Joel Embiid and Luka Doncic have each scored 20+ points in the 1st half 13 times, tied for the most in the NBA. pic.twitter.com/36md6oU5Fc

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 13, 2021