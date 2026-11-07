Το NBA LIVE στο Gazzetta
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Παρακολουθήστε LIVE την εξέλιξη των οκτώ αναμετρήσεων του NBA, μέσα από το Gazzetta.
Οι αναμετρήσεις 08/11:
- Ιντιάνα Πέισερς - Ντένβερ Νάγκετς (00:00)
- Ατλάντα Χοκς - Μπρούκλιν Νετς (02:30)
- Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Ουάσιγκτον Ουίζαρντς (03:00)
- Κλίβελαντ Καβαλίερς - Νιου Γιορκ Νικς (03:00)
- Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς - Ορλάντο Μάτζικ (03:30)
- Φοίνιξ Σανς - Χιούστον Ρόκετς (04:00)
- Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς - Σαν Αντόνιο Σπερς (05:00)
- Σικάγο Μπουλς - Φιλαδέλφεια Σίξερς (22:30)
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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