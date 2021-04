Πράματα και θάματα έκανε ο Στεφ Κάρι κόντρα στους Νάγκετς, μετρώντας 53 πόντους με 10/18 τρίποντο και οδηγώντας τους Ουόριορς στη νίκη.

Ο Στεφ για άλλη μια φορά μας απέδειξε πως είναι ο κορυφαίος σουτέρ της ιστορίας σε μια μεγαλειώδης εμφάνιση. Τα ρεκόρ ήταν πολλά, αλλά η συνέπεια του ηγέτη των πολεμιστών είναι κάτι που δεν μπορεί να κρυφτεί.

Ο Κάρι έχει σκοράρει 30+ πόντους σε 7 σερί ματς και αυτό είναι το καλύτερο σερί στην ιστορία των Ουόριορς μετά τον Ρικ Μπάρι το 1967.

Stephen Curry has scored 30 points in seven straight games, the longest streak by a Warriors player since Rick Barry in 1967. pic.twitter.com/wS8yM0W6Px

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 13, 2021