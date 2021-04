Κάρι: «Κολλάει» πέντε σερί τρίποντα από το κέντρο! (vid)

Ήταν η βραδιά του Στεφ Κάρι. Το φινάλε τον βρήκε νικητή, με την μπάλα του αγώνα στα χέρια του. Το απαραίτητο αναμνηστικό, για το προσπέρασμα στον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν ως ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Μόνο που προτού αρχίσει το ματς, ο Κάρι ακολούθησε τη ρουτίνα του. Μερικά σουτ από το κέντρο του γηπέδου. Επιχείρησε πέντε και ευστόχησε σε πέντε!

Δείτε το βίντεο:

