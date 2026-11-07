Το NBA LIVE στο Gazzetta
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Παρακολουθήστε LIVE την εξέλιξη των εννέα αναμετρήσεων του NBA, μέσα από το Gazzetta.
Οι αναμετρήσεις 07/11:
- Ατλάντα Χοκς - Ουάσιγκτον Γουίζαρντς (02:00)
- Σάρλοτ Χόρνετς - Μπόστον Σέλτικς (02:00)
- Κλίβελαντ Καβαλίερς - Φιλαδέλφεια Σίξερς (02:30)
- Μιλγουόκι Μπακς - Τορόντο Ράπτορς (03:00)
- Ντάλας Μάβερικς - Γιούτα Τζαζ (03:00)
- Μέμφις Γκρίζλις - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (03:00)
- Νιου Ορλίνς Πέλικανς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς (03:00)
- Λος Άντζελες Λέικερς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (05:00)
- Σακραμέντο Κινγκς - Σαν Αντόνιο Σπερς (05:00)
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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