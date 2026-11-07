Οι Σέλτικς με πρωταγωνιστή Τέιτουμ επικράτησαν άνετα των Χόρνετς, ενώ οι Καβς χάλασαν το βράδυ των Σίξερς και του ΛεΜπρόν.

Οι Καβς επικράτησαν με 119-85 των Σίξερς και έτσι τους έριξαν στο 8-2 φέτος. Για τους νικητές ο Μόμπλεϊ τελειωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ o Mίτσελ είχε 23 πόντους με 8 ασίστ και 7 ριμπάουντ. Καλό ματς ο Χεζόνια με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ. Από την άλλη ο Έτζκομπ μέτρησε 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, με τον Μπράουν να μετρά 20 πόντους.

Η παράσταση των Σέλτικς

Η Βοστώνη καθάρισε με 119-80 τους Χόρνετς και φάνηκε η διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων. O Τζέισον Τέιτουμ είχε 34 πόντους, 8 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ ο Ριντ είχε 14 πόντους και 6 ριμπάουντ σε μια βραδιά που οι σφήκες θέλουν να ξεχάσουν γρήγορα.

Οι Μάβερικς εκτέλεσαν τους Τζαζ

Σε άλλο ένα ματς για το ΝΒΑ Cup οι Μάβερικς επικράτησαν με 112-110 των Τζαζ για να πάνε στο 5-4 στη σεζόν και στο 2-0 στο NBA Cup. Οι Τζαζ απογοητεύουν και πλέον βρίσκονται στο 1-8. Κορυφαίος των Μάβερικς ο Ουάσινγκτον με 26 πόντους, 6 ριμπάουντ, αλλά και Φλαγκ με 21 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Σε ελεύθερη πτώση οι Μπακς

Οι Ράπτορς έδειξαν την ποιότητα τους και επικράτησαν με 121-107 των Μπακς. Έτσι τα ελάφια έπεσαν στο 1-8 στη Ανατολή. Στο 5-4 οι Καναδοί. Ο Μάρτιν είχε 27 πόντους από την πλευρά των νικητών, ενώ ο rookie Μπέρις τελείωσε με 21 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ για τους ηττημένους.

Ασταμάτητοι Θάντερ

Οι Θάντερ είχαν κέφια σε άλλο ένα ματς και έτσι επικράτησαν με 128-97 των Γκρίζλις. Με αυτή τη νίκη ανέβηκαν στο 8-2 για να ρίξουν τους Γκρίζλις στο 6-3. Οι αρκούδες ξεκίνησαν με 6-0 τη σεζόν. Ματσάρα ο Μίτσελ με 35 πόντους, ενώ ο εξαιρετικός φέτος Τζερόμ για το Μέμφις είχε 21 πόντους, και 5 ασίστ.

Οι λύκοι πήραν το θρίλερ

Μετά από ένα πολύ αμφίρροπο ματς, οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν με 115-109 των Πέλικανς. Ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς είχε 23 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ στον αντιποδα ο Φίαρς μέτρησε 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ο Ντοσούμνου είχε 26 για τους νικητές και ο Μπολ πρόσθεσε 22 πόντους.