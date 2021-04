Απάντηση Λίλαρντ στους haters: «Στα 35 μου θα έχω 400 εκατομμύρια και την καλύτερη ζωή» (pics)

Ο σούπερ σταρ του πρωταθλήματος και των Πόρτλαντ Μπλέιζερς δεν άφησε ασχολίαστες τις αναρτήσεις των... haters οι οποίοι του έλεγαν ότι δεν πρόκειται να φορέσει δαχτυλίδι πρωταθλητή.

Συγκεκριμένα ένας από αυτούς, θέλοντας να συνδυάσει και το γεγονός ότι ο «Dame» έχει κυκλοφορήσει τη δική του μουσική, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εδώ είναι τα επόμενα soundtracks για σένα: Ανήκω στον Κάρι, Όχι δαχτυλίδια, Είμαι υπερεκτιμημένος, Όχι Τελικοί, 10-0» με τον Λίλαρντ να απαντάει: «Θα έχω 400 εκατομμύρια δολάρια πριν από τα 35 μου χρόνια. Τέλος των soundtracks. Μόνο στα παιδιά μου ανήκω».

1. Gone touch 400M before I’m 35 ... end of soundtrack ... my kids only ppl who own me babyyyyyy let that marinate like neckbone juice https://t.co/NEBihL06KB

Κάποιος άλλος έκανε λόγο είπε ότι «είμαι χαρούμενος για σένα αδερφέ, αλλά το πρωτάθλημα δεν αγοράζεται. Τι είπε ο Λίλαρντ; «Γεγονός. Όμως όταν θα σταματήσετε να ανησυχείτε για μένα ως μπασκετμπολίστας, εγώ θα ζω την καλύτερη ζωή μαζί με την οικογένειά μου. Δεν θα σας σκέφτομαι καν».

Facts. But when you all aren’t worried about me as a basketball player when I’m done... I will be living the greatest life with my family whether I do or not. Just know I put my best foot forward every night . I won’t think of you https://t.co/QmdTdwuWtU

— Damian Lillard (@Dame_Lillard) April 5, 2021