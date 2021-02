Λίλαρντ: Η ζωή του όλη... το τελευταίο σουτ! (pics & vids)

Λίλαρντ σταμάτα δεν είναι πια αστείο. Σταμάτα να είσαι τόσο clutch!.

O ηγέτης των Μπλέιζερς... εκτέλεσε και τους Πέλικανς με τρομερό γκολ-φάουλ, δείχνοντας σε όλο τον κόσμο πως στις καταστάσεις που ξεχωρίζουν οι άντρες από τα παιδιά δεν έχει αντίπαλο.

Το gazzetta.gr γράφει για το φαινόμενο Λίλαρντ που κουβαλά μία από τις πιο άτυχες ομάδες του ΝΒΑ.

Στο μέλλον είναι πιθανό αντί να λέει κάποιος clutch, να λέει Ντέιμιαν Λίλαρντ. Για εκεί πάει το πράγμα χωρίς καμιά υπερβολή.

Λίγο καιρό πριν στο ξεκίνημα του Φλεβάρη, ο Dame έγινε ο 4ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με 2+ ματς με 40άρα και νικητήριο buzzer beater.

Η λίστα στην οποία μπήκε περιλαμβάνει σπουδαία ονόματα όπως ο Μάικλ Τζόρνταν και ο Λάρι Μπερντ, ενώ υπάρχει και ο Γκίλμπερτ Αρίνας.

O Λίλαρντ το έσταξε κόντρα στο Σικάγο, κάνοντας για άλλη μια φορά τη δουλειά του.

Πριν λίγες ώρες απέναντι στους Πέλικανς πήρε πάλι την ευθύνη και η μπάλα φυσικά πήγε στο διχτάκι.

Το κανει να μοιάζει τόσο εύκολο στα κρίσιμα, σαν να μην νιώθει πίεση, σαν να μην καταλαβαίνει.

Είναι στη φάση «δώστε μου τη μπάλα και εγώ ξέρω τι θα την κάνω». Και ο αθεόφοβος πάντα ξέρει πως θα... τρελάνει τον κόσμο και τους συμπαίκτες του.

Είναι one of a kind, γεννήθηκε για αυτά τα μεγάλα σουτ.

Πριν το ματς με τους Πέλικανς στα ειδικά στατιστικά της λίγκας, φάνηκε ξεκάθαρα ποιος είναι ο κορυφαίος clutch player για άλλη μια σεζόν.

O ηγέτης του Πόρτλαντ είναι 2ος σε πόντους σε clutch καταστάσεις (65 πόντοι), 1ος εντός πεδιάς (58.1 %), 1ος στα τρίποντα (46.2%), 100% στις βολές, ενώ η ομάδα του έχει ρεκόρ 10-3. Ο Dame αποδεικνύει με κάθε τρόπο ότι είναι ο κορυφαίος clutch player στη λίγκα.

Στο gazzetta.gr όταν ζητήθηκε από τον κόσμο να ψηφίσει τον κορυφαίο clutch παίκτη της λίγκας, του έδωσε την πρωτιά με ποσοστό 49%. Δηλαδή περίπου 1/2 άτομα επέλεξαν τον.. δολοφόνο του Πόρτλαντ.

Dame in the clutch this season:

65 PTS (2nd)

FG% (1st, min 30 att)

46.2 3P% (1st, min 13 att)

100 FT%

10-3 record (T-1st)

We can’t find our watch, does somebody have the time? pic.twitter.com/j2zAdx1hp5

— StatMuse (@statmuse) February 16, 2021