Λίλαρντ: Τρίτος στη λίστα με τις περισσότερες 40άρες χωρίς λάθος! (pic & vid)

Οι Μπλέιζερς επικράτησαν των Κινγκς, με τον Ντέιμιαν Λίλαρντ να σταματά στους 44 πόντους και να μην κάνει λάθος στο ματς.

Με αυτό τον τρόπο μετρά πλέον 5 ματς με 40+ πόντους και 0 λάθη στην καριέρα του.

Αυτό του επιτρέπει να βρίσκεται στην 3η θέση της λίστας μαζί με τον Τζορτζ Γκέρβιν, έχοντας 5. Πρώτος είναι ο Μάικλ Τζόρνταν με 14 και δεύτερος ο Άντονι Ντέιβις με 6.

Damian Lillard scored 44 points and committed no turnovers in the win vs the Kings.

That's his 5th career 40-point game with 0 turnovers, tied for 3rd-most since individual turnovers were first tracked in 1977-78. pic.twitter.com/qCV5bpXCZB

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 5, 2021