Ο Τζα Μοράντ μίλησε στο ESPN για τη μεταγραφή του στους Μπλέιζερς, αλλά και τη σχέση του με τους Γκρίζλις.

Ο Τζα Μοράντ μίλησε για πρώτη φορά μετά την ανταλλαγή του στους Πόρτλαντ Μπλέιζερς, τονίζοντας πως βλέπει τη νέα σελίδα της καριέρας του ως μια ευκαιρία να αφήσει πίσω το παρελθόν και να αλλάξει την εικόνα που έχει δημιουργηθεί γύρω από το όνομά του.

Ο δύο φορές All-Star γκαρντ, που πέρασε επτά χρόνια στους Μέμφις Γκρίζλις και οδήγησε την ομάδα σε τέσσερις συμμετοχές στα playoffs, παραδέχθηκε πως τα περιστατικά του 2023 εξακολουθούν να τον ακολουθούν, παρά το γεγονός ότι – όπως υποστηρίζει – αποτελούν πλέον παρελθόν.

Όσα είπε ο Μοράντ

«Αυτό που θα ήθελα να αλλάξει είναι η εικόνα μου. Ότι είμαι ένας κακός άνθρωπος. Είμαι ο Τζα. Έκανα ό,τι έκανα στο παρελθόν, αλλά το θέμα έχει αντιμετωπιστεί και έχει κλείσει. Δεν καταλαβαίνω γιατί, τόσα χρόνια μετά, συνεχίζει να είναι το μοναδικό θέμα συζήτησης, ενώ από τότε δεν έχει συμβεί τίποτα. Αν ήμουν πραγματικά αυτός που λένε, δεν θα βρισκόμουν εδώ σήμερα».

Ο 26χρονος γκαρντ είχε τιμωρηθεί το 2023 με αποκλεισμούς οκτώ και 25 αγώνων από το ΝΒΑ, μετά από δύο διαφορετικά περιστατικά στα οποία εμφανίστηκε να κρατά όπλο σε ζωντανές μεταδόσεις στο Instagram. Παράλληλα, οι Γκρίζλις τον είχαν τιμωρήσει και με αποκλεισμό ενός αγώνα εξαιτίας έντονης αντιπαράθεσης με τον τότε προπονητή της ομάδας.

Για τη μεταγραφή του στους Μπλέιζερς: «Νέο σπίτι, νέα ομάδα, νέος οργανισμός. Έχω την ευκαιρία να δείξω στους φιλάθλους του Πόρτλαντ έναν διαφορετικό Τζα. Είναι σαν να ξεκινάω από το μηδέν. Μεγάλωσα, έμαθα πολλά και πλέον αντιμετωπίζω τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Νιώθω πιο ώριμος και είμαι έτοιμος να δουλέψω».

Για τους Γκρίζλις: «Το Μέμφις θα είναι πάντα το σπίτι μου. Εξακολουθώ να έχω επαφή με πολλούς από τους πρώην συμπαίκτες μου. Ο κόσμος με αγκάλιασε όλα αυτά τα χρόνια. Μπορεί κάποιοι να πουν άσχημα λόγια για μένα, αλλά δεν το βλέπω ως μίσος. Το βλέπω σαν τη σκληρή αγάπη που δείχνει ένα μέλος της οικογένειας. Αγαπώ το Μέμφις, τους φιλάθλους και όσα ζήσαμε μαζί. Ήταν πραγματικά όμορφα χρόνια».