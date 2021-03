Παραδοσιακά στις τελευταίες ώρες πριν το trade deadline γίνεται χαμός. Συνεχώς... σκάνε ανταλλαγές και σημαντικοί παίκτες αλλάζουν γειτονιά. Φέτος είδαμε σημαντικές κινήσεις των ομάδων.

Ο Βούτσεβιτς πήγε Μπουλς, ο Γκόρντον μετακόμισε στο Ντένβερ, ενώ Κλίπερς και Χοκς έκαναν τράμπα Ρόντο-Λου Ουίλιαμς.

Οι Χιτ κατάφεραν να πάρουν τον διακαή πόθο τους, Ολαντίπο, ενώ οι Μπλέιζερς έκαναν δικό τους τον περιζήτητο Πάουελ και οι Σέλτικς έπιασαν στον ύπνο αρκετό κόσμο με την απόκτηση του Φουρνιέ.

Το gazzetta.gr αναλύει τις σημαντικότερες κινήσεις της trade deadline.

Στους Κλίπερς ο Ρόντο, στους Χοκς ο Λου Ουίλιαμς

Rondo back in LA with a new squad From B/R x @AmericanExpress pic.twitter.com/RnTDGnXPMI — Bleacher Report (@BleacherReport) March 25, 2021

Η ομάδα του Λος Άντζελες έδειχνε από την αρχή της σεζόν πως χρειαζόταν άμεσα ένα point guard που θα κοιτάει πρώτα τον οργανωτικό τομέα και μετά τον εκτελεστικό, αφού για αυτή τη δουλειά στο ρόστερ, υπάρχουν οι Τζορτζ και Λέοναρντ.

Οι Κλίπερς ήθελαν έναν κλασικό playmaker και έτσι πήραν τον έμπειρο Ραζόν Ρόντο, ο οποίος πέρυσι ήταν παίκτης κλειδί και για το πρωτάθλημα των Λέικερς. Βέβαια για να γίνει αυτή τη κίνηση, αναγκάστηκαν να δώσουν τον Λου Ουίλιαμς στους Χοκς, χάνοντας έτσι ένας από τους καλύτερους έκτους παίκτες των τελευταίων χρόνων. Ο Λου ήταν εξαιρετικός στον τομέα του σκοραρίσματος, ενώ τρύπα στην άμυνα. Από την άλλη ο Ραζόν είναι σπουδαίος… κλέφτης και ικανότατος περιφερειακός αμυντικός.

Στον αντίποδα τα γεράκια ανέβασαν επίπεδο τον πάγκο τους και έβαλαν στη φαρέτρα τους έναν μπαρουτοκαπνισμένο γκαρντ που μπορεί να βοηθήσει πολύ και με το τρίποντο του.

Πλέον οι Χοκς έχουν μια ικανότατη ομάδα με Γιανγκ, Χουέρτερ, Σνελ, Κόλινς, Καπέλα, Μπογκντάνοβιτς,Γκαλιναρι, Ρέντις, Χάντερ και Λου Ουίλιαμς.

Για να συνοψίσουμε, οι Κλίπερς δημιουργούν μια έμπειρη τριάδα περιφειακών με Ρόντο, Λέοναρντ και Τζορτζ, βρίσκοντας επιτέλους έναν γκαρντ που θα μπορέσει να προσφέρει πράγματα στη δημιουργία, κάτι που δεν μπορούσαν να κάνουν οι Μπέβερλι και Λου.

Η βόμβα των Μπουλς με Βούτσεβιτς και η κίνηση στις… καθυστερήσεις με Τάις

The new Chicago duo is looking nice From B/R x @AmericanExpress pic.twitter.com/5RAs5hio3G — Bleacher Report (@BleacherReport) March 25, 2021

Οι Μπουλς έπιασαν στον ύπνο πολύ κόσμο και απέκτησαν μέσω ανταλλαγής τον Νίκολα Βούτσεβιτς. Πήραν έναν all star παίκτη και έδωσαν τον Ότο Πόρτερ με τον Βέντελ Κάρτερ..

Οι… ταύροι ανέβηκαν επίπεδο στις θέσεις των ψηλών με την απόκτηση του Μαυροβούνιου, ενώ δεν έμειναν εκεί. Λίγα λεπτά πριν τη trade deadline πρόσθεσαν στο δυναμικό τους και τον Ντάνιελ Τάις που ήταν βασικός σέντερ στους Σέλτικς για πάρα πολύ καιρό.

Το Σικάγο έκανε 2 εξαιρετικές κινήσεις για τη ρακέτα του, έναν για βασικό και έναν για να έρχεται από τον πάγκο και να βοηθά έτσι τους Ζακ ΛαΒίν και Κόμπι Ουάιτ που κάνουν εξαιρετική δουλειά στην περιφέρεια. Επίσης ο Μάρκανεν που βρισκόταν σε πολλά σενάρια, έμεινε στην ομάδα.

Οι… ταύροι έδειξαν εξαιρετικά αντανακλαστικά και γέμισαν με ποιότητα το ρόστερ τους, ξαφνιάζοντας πολύ κόσμο με την ανταλλαγή που τους επέτρεψε να πάρουν τον Βούτσεβιτς.

Το Σικάγο μετά την απόκτηση Βούτσεβιτς δείχνει πως θα παλέψει με περισσότερες πιθανότητες για μια θέση στα playoffs της Ανατολής.

Έκαναν το κόλπο με Γκόρντον οι Νάγκετς.

Denver making moves. Magic have traded Aaron Gordon to the Nuggets, per @ShamsCharania From B/R @AmericanExpress pic.twitter.com/DE23ZFwVah Bleacher Report (@BleacherReport) March 25, 2021

O Άαρον Γκόρντον θα βρεθεί στους Ντένβερ Νάγκετς, καθώς το Ορλάντο και η ομάδα του Κολοράντο ολοκλήρωσαν τη συμφωνία, με τους Γκάρι Χάρις και Αρ Τζέι Χάμπτον να κάνουν ανάποδο δρομολόγιο και θα μετακομίσουν στους Μάτζικ, ενώ θα λάβουν και ένα draft pick πρώτου γύρου.

Ο εντυπωσιακός dunker έψαχνε καιρό την διέξοδο από το Ορλάντο και οι Νάγκετς φαντάζουν ως μια ιδανική επιλογή. Το Ντένβερ ήθελε ένα βασικό 4άρι, αφού ο Μίλσαπ έχει γεράσει πλέον και προορίζεται ως μια λύση ποιότητας από τον πάγκο.

Με τους Χάρις, Μπάρτον, Πόρτερ και Γιόκιτς να καλύπτουν τις άλλες 4 θέσεις των βασικών, ο Γκόρντον έρχεται για να συμπληρώσει το παζλ. Θα προσθέσει εκρηκτικότητα και αλτικότητα που λείπει λίγο από το Ντένβερ, ενώ θα συμπληρώσει τον Γιόκιτς που είναι εντελώς διαφορετικός παίκτης. Ο Γκόρντον έψαχνε μια ομάδα με βλέψεις στα playoffs, ενώ το Ντένβερ αναζητούσε ένα 4άρι με στοιχεία που έλειπαν από το ρόστερ. Βολεύτηκαν και οι 2.

Το Ντένβερ ψήλωσε τη ρακέτα του

Οι Νάγκετς πήγαν αρκετά διαβασμένοι στην trade deadline, αφού πριν τον Γκόρντον απέκτησαν τον Τζαβέιλ ΜακΓκί. Έναν ψηλό που θα προσφέρει σημαντικές λύσεις στο ριμπάουντ και στο παιχνίδι πάνω από τη στεφάνη. To Nτένβερ πήρε έναν πρώην πρωταθλητή, έναν άνθρωπο που φέτος έχει 8 πόντους και 5.2 ριμπάουντ ανά ματς.

Μαζί με τον Γκόρντον έρχονται για να δώσουν ενέργεια, αθλητικότητα και αμυντική βοήθεια στον υποψήφιο MVP,Γιόκιτς. Ο Joker χρειαζόταν σίγουρα βοήθεια στη ρακέτα, αφού εκεί είχε μείνει μόνο με τους Πολ Μίλσαπ και Τζαμάικαλ Γκριν που είναι 4άρια και σε καμία περίπτωση δεν έχουν το ύψος του ΜακΓκί ούτε την ταχύτητα και την αλτικότητα του Γκόρντον.

Πλέον ο Μάικ Μαλόουν έχει πολλές λύσεις για σχήματα στο 4-5. Είτε διαλέξει να πάει πιο πολύ στην τεχνική με Γιόκιτς και Μίλσαπ, είτε στο παιχνίδι πάνω από τη στεφάνη με ΜακΓκί και Γκόρντον.

Οι Νάγκετς έμαθαν από τον αποκλεισμό πέρυσι από τους Λέικερς, μια σειρά όπου οι λιμνάνθρωποι έφθειραν και στόχευσαν πάνω στον Joker, παίρνοντας φάουλ και αποδυναμώνοντας τη ρακέτα του Ντένβερ. Πλέον ο Γιόκιτς δεν θα είναι αβοήθητος, με τον ερχομό των ΜακΓκί-Γκόρντον και την παραμονή των Μίλσαπ και Γκριν.

Ήρθε η βοήθεια για τον Λίλαρντ

Raptors are trading Norman Powell to the Blazers for Gary Trent and Rodney Hood, per @wojespn pic.twitter.com/vewgv2sCXY — Bleacher Report (@BleacherReport) March 25, 2021

Ο κύριος Νόρμαν Πάουελ ήταν περιζήτητος πριν την trade deadline, αφού σε κάποιο σημείο τον ήθελαν ακόμα και 20 ομάδες .Η ομάδα του Πόρτλαντ τον πήρε και έδωσε στους Ράπτορς τους Γκάρι Τρεντ και Ρόντνεϊ Χουντ.

Δηλαδή έδωσαν 2 παίκτες με ειδίκευση στο τρίποντο και πήραν έναν επίσης εξαιρετικό σουτέρ, αλλά και πολύ πιο συνεπή σκόρερ. Φέτος ο Πάουελ κάνει την κορυφαία σεζόν της καριέρας του στο ΝΒΑ, αφού μετρά 19.6 πόντους, ενώ έχει 44% στο τρίποντο

Με την απόκτηση του Πάουελ οι Μπλέιζερς πρόσθεσαν μία ακόμη επιθετική «απειλή» αφού πρόκειται για συνεπέστατο σουτέρ. Από την άλλη ο Τρεντ είχε 15 πόντους μέσο όρο και ο Χουντ είχε μόλις 4.7. Ο Πάουελ είναι πιο δυνατό κορμί από τους άλλους δύο, ενώ μπορεί να τελείωσει και φάσεις κοντά στο καλάθι, πολλές φορές με εντυπωσιακά καρφώματα.

Ο Λίλαρντ σίγουρα θα χαρεί για τον Παόυελ, ο οποίος έρχεται να τον βοηθήσει στο σκοράρισμα και να δείξει μεγαλύτερη συνέπεια στην άμυνα από αυτή που έδειχνε ο καλός σουτέρ, Γκάρι Τρεντ. Από την άλλη οι Καναδοί βάζουν στη φαρέτρα τους ακόμα 2 παίκτες με τα στοιχεία του Φρεντ ΒανΒλίτ, δηλαδή καλούς στο τρίποντο που όμως δεν μπορούν να δείξουν πολλά πράγματα στον τομέα της δημιουργίας σε αντίθεση με τον Φρεντ.

Τεράστια τόνωση για τους Σέλτικς ο Φουρνιέ

The Celtics are reportedly finalizing a deal for Evan Fournier. pic.twitter.com/jtlpwawX8f — NBA TV (@NBATV) March 25, 2021

Εδώ και χρόνια ο κόσμος, μιλούσε για τα κενά που έχουν οι Σέλτικς στις θέσεις των ψηλών μα πολύ περισσότερο, την αδυναμία στον πάγκο τους. Ο Εβάν Φουρνιέ θα αποτελεί μια πολυτέλεια για εκείνους, είτε ερχόμενος από τον πάγκο, είτε ξεκινώντας δίπλα στον Μπράουν στο 2-3 και πηγαίνοντας στο «4» τον Τέιτουμ.

Πλέον ο Στίβενς θα έχει πολλές επιλογές για την πεντάδα του, προσθέτοντας στο ρόστερ έναν καλό και υποτιμημένο σκόρερ που φέτος έχει 19.7 πόντους και 3.7 ασίστ, ενώ σουτάρει με 38% στα τρίποντα.

Οι Κέλτες δεν έχασαν τίποτα στην ουσία στην ανταλλαγή αυτή, παραχωρώντας στο Ορλάντο απλά 2 μελλοντικά πικ 2ου γύρου. Βέβαια μετά από λίγο έστειλαν τον Τάις στους Μπουλς και πήραν τον Μο Βάγκνερ. Οι Μάτζικ θέλησαν να περάσουν σε μια νέα σελίδα, δίνοντας τα 3 τους αστέρια (Βούτσεβιτς, Γκόρντον, Φουρνιε) και η Βοστώνη ήταν μία από τις 3 ομάδες που το εκμεταλλεύτηκε χωρίς να χάσει κάποιο παίκτη από το rotation.

H Bοστώνη φτιάχνει με αυτό τον τρόπο μια εξαιρετική περιφερειακή γραμμή με Κέμπα-Σμαρτ-Φουρνιέ-Μπράουν-Τείτουμ. Αυτό όπως είπαμε και παραπάνω θα λύσει τα χέρια του Στίβενς, ο οποίος θα μπορεί να δοκιμάσει πολλά διαφορετικά σχήματα και να… κονταίνει και να ψηλώνει όποτε θέλει την ομάδα του, έχοντας στο παρκέ καλούς σκόρερ που μπορούν να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα στους αντιπάλους.

Τα έξυπνα… ψώνια των Χιτ

Το Μαϊάμι κινήθηκε έξυπνα για να βελτιώσει το ρόστερ του. Πήρε τον Νεμάνια Μπιέλιτσα από τους Κινγκς και απέκτησε τον Ολαντίπο, δίνοντας Μπράντλεϊ και Ολίνικ στους Ρόκετς.

Δηλαδή έκανε δικό του, τον διακαή πόθο της ομάδας εδώ και μήνες, τον Dipo. Έναν παίκτη που μπορεί να παίξει και άμυνα στην περιφέρεια, ενώ μετρά 20.8 πόντους και 4.7 ασιστ μέσο όρο.

Το Μαϊάμι κατάφερε να ξεφορτωθεί τον Μπράντλεϊ που δεν ταίριαξε ποτέ στην ομάδα και να πάρει τον γκαρντ που ήθελε σαν τρελό, ενώ το κενό του Ολίνικ καλύφθηκε από τον Μπιέλιτσα. Φέτος ο Σέρβος μετρά 7.2 πόντους και το Μαϊάμι θέλησε να γεμίσει το κενό στον πάγκο του.

Η ομάδα του Σποέλστρα γίνεται πανίσχυρη πλέον στην περιφέρεια, εκεί όπου θα έχει τους Μπάτλερ, Ντράγκιτς, Ναν, Ρόμπινσον, Ολαντίπο και Χίρο. Το σημαντικό στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε είναι πως οι Χιτ κράτησαν τους Χίρο και Ρόμπινσον, τους οποίους ζητούσαν ομάδες για αντάλλαγμα. Ο Πατ Ράιλι συνεχίζει να δίνει μαθήματα στον τρόπο που διοικεί το Μαϊάμι, ένα σύνολο που πέρυσι έφτασε στους τελικούς του ΝΒΑ. Ένας υγιής Ολαντίπο θα αποτελέσει μια εξαιρετική λύση για την παρέα του Μπάτλερ.

Ντράμοντ και Όλντριτζ κυκλοφορούν ελεύθεροι και ο Ρέντικ πήγε Ντάλας

Μπορεί να μην έγιναν ανταλλαγή, ωστόσο οι κύριοι Ντράμοντ και Όλντριτζ θα είναι περιζήτητοι τις επόμενες ώρες, αφού μετά το buy out με Καβς και Σπερς αντίστοιχα έμειναν ελεύθεροι και αναζητούν τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ήδη για τον Λαμάρκους φαβορί δείχνει να είναι το Μαϊάμι, ενώ για τον Ντράμοντ ερίζουν οι Λέικερς.

Ο Ρέντικ από τους Πέλικανς πήγε στο Ντάλας, ανοίγοντας έτσι το γήπεδο για τον Λούκα Ντόντσιτς που θα έχει παρέα έναν από τους κορυφαίος και πιο συνεπείς σουτέρ τα τελευταία χρόνια στο ΝΒΑ. Ο Τζέι Τζέι ξέρει και από playoffs και θα βοηθήσει σίγουρα τους Μάβερικς σε κρίσιμα σημεία των αγώνων.

Από την πλευρά τους οι Σίξερς μπορεί να μην πήραν τον Λάουρι που έμεινε στους Ράπτορς, ωστόσο απέκτησαν τον μπαρουτοκαπνισμένο Τζορτζ Χιλ. Ένας παίκτης που μπορεί να δώσει λύσεις με την εμπειρία του και να απειλήσει από μακριά. Πριν από 2 σεζόν, ήταν εξαιρετικός στα playoffs με τα... ελάφια και έρχεται για να αποτελέσει το back up του Σίμονς ή να παίξει μαζί του στα γκαρντ, αν ο Ρίβερς θελήσει να πιέσει πολύ τον αντίπαλο με την περιφερειακή άμυνα και το μέγεθος των 2 γκαρντ.

