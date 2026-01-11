Οι Σάρλοτ Χόρνετς όχι απλώς κέρδισαν, αλλά ισοπέδωσαν τους Τζαζ με 150-95, ενώ οι Κλίπερς πέτυχαν την ένατη νίκη τους σε διάστημα 11 παιχνιδιών.

Πέισερς - Χιτ 123-99

Με τον Άντριου Νέμπχαρντ να βγαίνει μπροστά και να σκοράρει 29 πόντους, οι Πέισερς (8-31) έκαμψαν την αντίσταση των Χιτ (20-18) με 123-99 στην Ιντιανάπολις.

Αυτή είναι η τρίτη φορά στη σεζόν που οι περσινοί φιναλίστ του NBA καταφέρνουν να κάνουν δύο νίκες στη σειρά, με τη χρονιά τους άλλωστε να είναι απόλυτα επηρεασμένοι από τον τραυματισμό του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον στους περσινούς τελικούς.

Για τους Χιτ πρώτος σκόρερ ήταν ο Τάιλερ Χίρο με 21 πόντους αλλά 1/8 τρίποντα.

Πίστονς - Κλίπερς 92-98

Εμφατική νίκη των Κλίπερς (15-23) στην έδρα των Πίστονς (28-10) με 98-92. Οι απουσίες των Κάνινγκχαμ, Στιούαρτ, Χάρις, Ντουρέν έχουν αποδυναμώσει το Ντιτρόιτ αυτό το διάστημα και έτσι οι βετεράνοι των Κλίπερς βρήκαν τρόπο να τρέξουν επιμέρους σκορ 28-8 στην τελευταία περίοδο για να ολοκληρώσουν την ανατροπή από το -14.

Με τον Καουάι Λέοναρντ να σκοράρει 26 πόντους, τον Τζον Κόλινς άλλους 25 και τον Τζέιμς Χάρντεν να προσθέτει 19 με 7 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ.

Ένατη νίκη σε 11 ματς για τους Κλίπερς.

Σέλτικς - Σπερς 95-100

Το δίδυμο των Γουεμπανιά και Φοξ «καθάρισε» για τους Σπερς (27-11) στην έδρα των Σέλτικς (24-14), με τα «σπιρούνια» να περνούν δύσκολα, όπως μαρτυρά το 95-100.

Ο Γουεμπανιάμα σκόραρε 16 από τους 21 πόντους του στο δεύτερο ημίχρονο και με ένα πολύ κρίσιμο σουτ στα 19.2'' σφράγισε τη νίκη των Σπερς.

Άλλους 21 προσέθεσε ο Ντι'Αρον Φοξ, ενώ πρώτος σκόρερ για τους Σέλτικς ήταν ο Ντέρικ Γουάιτ των 29 πόντων.

Μπουλς - Μάβερικς 125-107

Ο Τζέισον Κιντ τα είπε σε έντονο ύφος με τον Σκοτ Φόστερ, μέχρι που ο τελευταίος τον απέβαλε στην 1η περίοδο. Έτσι οι Μάβερικς (14-25), χωρίς τον προπονητή τους στον πάγκο, ηττήθηκαν στην έδρα των Μπουλς (18-20) με 125-107.

Κόμπι Γουάιτ και Άιο Ντοσούμνου σκόραραν από 22 και 20 αντίστοιχα, ενώ η απουσία του Άντονι Ντέιβις ήταν φανερή για τους Μάβερικς.

Οι Μπουλς κυριάρχησαν από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό και πανηγύρισαν τη νίκη.

Τζαζ - Χόρνετς 95-150

Αδιανόητο αυτό που συνέβη στη Γιούτα, εκεί όπου οι Τζαζ (13-25) δεν ηττήθηκαν απλώς από τους Χόρνετς (14-25), αλλά... διασύρθηκαν με 95-150!

Οι Χόρνετς προηγήθηκαν με 47 πόντους στο ημίχρονο, με το σκορ να είναι 38-77 και προφανώς αυτό το παιχνίδι έδειξε από νωρίς για το πού οδεύει.

Με τον Μπράντον Μίλερ να σκοράρει 18 και τον ΛαΜέλο Μπολ άλλους 17, οι Χόρνετς έφτασαν να προηγούνται μέχρι και με 57 πόντους, για να φτάσουμε στο τελικό 95-150.