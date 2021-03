ΝΒΑ: Έμεινε Τορόντο ο Λάουρι, προς buy out Ντράμοντ, Όλντριτζ (pic)

Η τελευταία μέρα των ανταλλαγών είχε μπόλικες ειδήσεις. Από τη... διάλυση των Ορλάντο Μάτζικ, στην ενίσχυση των Ντένβερ Νάγκετς και των Μαϊάμι Χιτ. Ωστόσο, υπήρχαν και οι ανταλλαγές που δεν έγιναν στο... παρά πέντε.

Ο Κάιλ Λάουρι, παρά το έντονο ενδιαφέρον παρέμεινε στο Τορόντο, όπου δεν αποκλείεται να ανανεώσει. Την ίδια τύχη είχε και ο ΛαΜάρκους Όλντριτζ στο Σαν Αντόνιο, ωστόσο ο σέντερ των Σπερς αναμένεται να μείνει ελεύθερος μέσω buy out. Κάτι ανάλογο θα συμβεί και με τον Αντρέ Ντράμοντ από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Κάτι που σημαίνει ότι δύο ποιοτικοί ψηλοί θα υπάρχουν στην αγορά, προκειμένου οι ομάδες να τους επιλέξουν. Αυτή τη στιγμή, το Μαϊάμι ενδιαφέρεται για τον Όλντριτζ και οι Νετς, Σέλτικς και Λέικερς για τον Ντράμοντ.

LaMarcus Aldridge is finalizing a contract buyout with the San Antonio Spurs, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 25, 2021