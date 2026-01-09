Η έντονη βροχόπτωση στο Σικάγο και η υγρασία στο παρκέ του United Center οδήγησαν σε πολύωρη καθυστέρηση και τελικά σε οριστική αναβολή της αναμέτρησης Μπουλς – Χιτ.

Η ανάμετρηση ανάμεσα στους Σικάγο Μπουλς και τους Μαϊάμι Χιτ δεν έγινε ποτέ, με το ματς να καταλήγει σε οριστική αναβολή έπειτα από πολύωρη ταλαιπωρία και αναμονή στο United Center.

Το τζάμπολ ήταν προγραμματισμένο για τις 3:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, ωστόσο από νωρίς έγινε σαφές ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Η έντονη βροχόπτωση που έπληξε το Σικάγο προκάλεσε υγρασία στο παρκέ, με αποτέλεσμα να υπάρξει καθυστέρηση στην έναρξη του αγώνα. Οι πρώτες ενημερώσεις έκαναν λόγο για προσωρινό πρόβλημα, με τους ανθρώπους των Μπουλς να εκφράζουν την αισιοδοξία ότι η κατάσταση θα ήταν διαχειρίσιμη.

Περίπου 40 λεπτά μετά την αρχικά προγραμματισμένη ώρα, ανακοινώθηκε νέα εκτιμώμενη έναρξη μετά τις 20:00 τοπική ώρα (4:00 Ελλάδας), όμως το πρόβλημα όχι μόνο δεν υποχωρούσε, αλλά γινόταν ολοένα και πιο εμφανές. Για σχεδόν δύο ώρες, το προσωπικό συντήρησης προσπαθούσε να στεγνώσει το παρκέ με σφουγγαρίστρες και ειδικά μέσα. Στο μεταξύ, οι παίκτες των δύο ομάδων περιφέρονταν στον αγωνιστικό χώρο, έκαναν χαλαρές ντρίμπλες, σουτ και συζητούσαν μεταξύ τους, περιμένοντας την τελική απόφαση.

Τελικά, κρίθηκε πως το παρκέ δεν πληρούσε τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφάλειας για να διεξαχθεί αγώνας NBA. Λίγο αργότερα, οι Σικάγο Μπουλς ανακοίνωσαν την οριστική αναβολή της αναμέτρησης με τους Χιτ, διευκρινίζοντας ότι η νέα ημερομηνία θα γνωστοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, ενημέρωσαν πως τα εισιτήρια του συγκεκριμένου αγώνα θα ισχύσουν κανονικά για το παιχνίδι όταν αυτό επαναπρογραμματιστεί.