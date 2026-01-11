Σχεδόν έξι λεπτά χρειάστηκαν για να αποβληθεί ο Τζέισον Κιντ από τον πάγκο των Μάβερικς με δύο τεχνικές ποινές. Ο λόγος της αποβολής του και τι λέει ο κανονισμός.

Ο Τζέισον Κιντ αποβλήθηκε από την αναμέτρηση των Μάβερικς κόντρα στους Μπουλς, μόλις στα μέσα της πρώτης περιόδου. Με τον προπονητή των Μαβς να έχει έντονα παράπονα και έναν από τους πιο γνωστούς διαιτητές του NBA, τον Σκοτ Φόστερ, να τον χρεώνει με δύο τεχνικές ποινές και κατά συνέπεια να τον στέλνει στα αποδυτήρια.

Τι συνέβη όμως; Ο Τζέισον Κιντ ζήτησε έντονα να κάνει challenge για goaltending που έχει χρεωθεί ο Μαξ Κρίστι, στο καλάθι του Άιο Ντοσούμνου. Ο Κιντ υποστήριξε ότι η απόφαση είναι λάθος.

Ο Κιντ κάλεσε τάιμ άουτ, αλλά ο Φόστερ υποστήριξε ότι είχε δώσει ήδη την μπάλα για να γίνει η επαναφορά, κάτι που σημαίνει πως δεν υπήρχε περιθώριο για challenge. Ο σκοπός του τάιμ άουτ από τον Κιντ ήταν για να δοθεί χρονικό περιθώριο να γίνει το challenge, όμως ο Φόστερ ήταν ανένδοτος. Σύμφωνα με το NBA πάντως, ο Φόστερ είχε δίκιο αφού δεν υπήρχε περιθώριο για challenge, τη στιγμή που έγινε επαναφορά.

Στην έντονη συζήτησή τους, ο Κιντ χρεώθηκε με δύο τεχνικές ποινές και αποχώρησε, με τον Φρανκ Βόγκελ να αναλαμβάνει καθήκοντα. «Προσπαθήσαμε να κάνουμε challenge. Έκαναν την επαναφορά πριν προλάβουμε, νομίζαμε πως είχαμε δικαίωμα. Η έντονη συζήτηση του Κιντ με τον Σκοτ οδήγησε στην αποβολή» ανέφερε ο Βόγκελ.

Η φάση με τον Κιντ και τις δύο τεχνικές ποινές