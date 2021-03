ΝΒΑ: Στους Κλίπερς ο Ρόντο, στους Χοκς ο Ουίλιαμς! (pic)

H παρουσία του Ραζόν Ρόντο στην Ατλάντα αποδείχθηκε σύντομη. Ο πρωταθλητής με τους Σέλτικς και τους Λέικερς, επιστρέφει στο Λος Άντζελες για λογαριασμό των Κλίπερς! Την αντίθετη διαδρομή θα κάνει ο Λου Ουίλιαμς! Μαζί δύο επιλογές για τον δεύτερο γύρο του Draft και μετρητά!

Φέτος, ο 35χρονος Ρόντο σε 27 ματς με τους Χοκς, είχε 3.9 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ. Ενώ ο Ουίλιαμς σε 42 ματς μετράει 12.1 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ.

Clippers are finalizing a deal to acquire Rajon Rondo from Atlanta for Lou Williams, two second-round picks and cash, sources tell me and @sam_amick.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 25, 2021