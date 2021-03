ΝΒΑ: Στους Μαϊάμι Χιτ ο Βίκτορ Ολαντίπο (pic)

Εδώ και αρκετό καιρό το... φλερτ ανάμεσα στους Μαϊάμι Χιτ και τον Βίκτορ Ολαντίπο ήταν αμοιβαίο. Στο... παρά ένα των ανταλλαγών, οι δύο τους έσμιξαν. Και ο Ολαντίπο προστέθηκε στο πλευρό του Τζίμι Μπάτλερ, με τους Χιτ να κρατάνε τα βασικά στελέχη τους. Τον αντίθετο δρόμο θα ακολουθήσουν οι Εϊβερι Μπράντλεϊ και Κέλι Όλινικ, όπως και να μία ανταλλαγή σε επιλογές Draft ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Ο Ολαντίπο των Ρόκετς είχε 20.9 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4.7 ασίστ σε 29 αγώνες. Πάντως, από τη σεζόν 2016-2017 το Μαϊάμι θα είναι η τέταρτη ομάδα του Ολαντίπο.

Sources: Houston traded Victor Oladipo to Miami for Avery Bradley, Kelly Olynyk and a draft swap.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 25, 2021