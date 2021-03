Νάγκετς: Στο Ντένβερ ο Άαρον Γκόρντον! (pic)

Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοΐναρόφσκι, ο Άαρον Γκόρντον θα βρεθεί στους Ντένβερ Νάγκετς, καθώς το Ορλάντο και η ομάδα του Κολοράντο ολοκλήρωσαν τη συμφωνία.

Στο trade συμπεριλαμβάνoνται οι Γκάρι Χάρις και Αρ Τζέι Χάμπτον, οι οποίοι θα κάνουν το ανάποδο δρομολόγιο και θα μετακομίσουν στους Μάτζικ, ενώ θα λάβουν και ένα draft pick πρώτου γύρου.

