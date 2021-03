Σέλτικς: Κάνουν δικό τους τον Εβάν Φουρνιέ! (pic)

Απ' ότι φαίνεται το Ορλάντο είναι έτοιμο να... ξεπουλήσει, αφού μετά τον Νίκολα Βούτσεβιτς ετοιμάζεται να παραχωρήσει και τον Εβάν Φουρνιέ.

Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Μπόστον Σέλτικς έχουν συμφωνήσει με τους Μάτζικ προκειμένου να αποκτήσουν τον Γάλλο γκαρντ, παραχωρώντας δύο μελλοντικά draft picks του α' γύρου.

Ο Φουρνιέ έχει αγωνιστεί σε 26 ματς της φετινής σεζόν με τους Μάτζικ έχοντας κατά μέσο όρο 19,7 πόντους, 3,7 ασίστ και 2,8 ριμπάουντ.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις στην πόρτα της εξόδου βρίσκεται και ο Άαρον Γκόρντον τον οποίο και θα ήθελαν οι Σέλτικς να προσθέσουν στο δυναμικό τους.

Teams are finalizing the deal now, source tells ESPN. https://t.co/Rc27IxxhnB

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021