Ράπτορς: Σε προχωρημένες συζητήσεις με Λέικερς, Σίξερς, Χιτ για τον Λάουρι (pic)

Η πληροφορία που ανέφερε ότι ο Κάιλ Λάουρι ετοιμάζεται να υπογράψει, τρόπον τινά, το νέο συμβόλαιό του, είναι πέρα για πέρα αληθινή. Το ζήτημα είναι με ποια ομάδα θα το κάνει. Οι Τορόντο Ράπτορς βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τρεις ομάδες του ΝΒΑ. Αν βρεθεί η λύση πριν την ολοκλήρωση των ανταλλαγών (τελειώνουν σήμερα, 25/3) τότε ο Λάουρι ετοιμάζεται για μία νέα σελίδα στην καριέρα του. Και με ένα νέο συμβόλαιο.

Αλλιώς, οι Ράπτορς θα τον περιμένουν για το τελευταίο συμβόλαιό του στον Καναδά. Αυτή τη στιγμή, οι πρωταθλητές του 2019 μιλούν με τους Μαϊάμι Χιτ, τους Λος Άντζελες Λέικερς και τους Φιλαντέλφια Σέβεντι Σίξερς! Με όλους για μία πιθανή ανταλλαγή, κάτι που σημαίνει ότι ο... νικητής θα πρέπει να στείλει κάτι στον Καναδά.

