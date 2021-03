Νάγκετς: Δικός τους ο Τζαβέιλ ΜακΓκί!

Η τελευταία ημέρα των ανταλλαγών στο ΝΒΑ αναμένεται να φέρει ανακατατάξεις. Μία απ' αυτές αφορά τον ΤζαΒέιλ ΜακΓκι, τρεις φορές πρωταθλητή του ΝΒΑ με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (2) και τους Λος Άντζελες Λέικερς. Ο ΜακΓκι θα πάει στο Ντένβερ, ενώ στους Καβαλίερς θα αγωνίζεται ο Αϊζάια Χάρτενσταϊν, με το Κλίβελαντ να λαμβάνει και δύο μελλοντικές επιλογές στον 2ο γύρο του Draft. Κάπως έτσι, ο ΜακΓκί επιστρέφει στο Ντένβερ μετά από 6 χρόνια, έχοντας αγωνιστεί από το 2012 έως το 2015.

Φέτος ο ΜακΓκί σε 33 αγώνες με τους Καβαλίερς, μετράει 8.8 πόντους, 5.2 ριμπάουντ, 1.2 μπλοκ και 1 ασίστ.

Denver is acquiring center Cleveland center JaVale McGee for Isaiah Hartenstein and two future protected second-round picks, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021