Ο Τζο Μαζούλα είναι ο προπονητής της χρονιάς στο NBA!

Ο κόουτς τον Σέλτικς, παρά το γεγονός πως ο Τζέισον Τέιτουμ έμεινε εκτός για μεγάλο κομμάτι της σεζόν, κατάφερε να οδηγήσει τη Βοστόνη στην δεύτερη θέση της Ανατολής, κερδίζονταε έτσι το βραβείο, παρά τον αποκλεισμό στα Play Offs από τους Σίξερς.

Μόλις στα 37 του χρόνια έχει ήδη κατακτήσει το πρωτάθλημα και αναδειχθεί πλέον ως καλύτερος προπονητής της σεζόν στο ΝΒΑ, με τον Μαζουλα να αποτελεί τον 4ο προπονητή των Σέλτικς που το κατακτά.

Πριν τον Μαζούλα το βραβείο είχαν κατακτήσει οι Άουερμπακ (1965), Χέινσον (1973) και Φιτς (1980).