Κάζινς: Μένει οριστικά ελεύθερος, ψάχνει ομάδα

Η είδηση κυκλοφόρησε τις προηγούμενες ημέρες, με τον προπονητή των Ρόκετς, Στίβεν Σάιλας να επιχειρεί να την μαζέψει. Αυτό ήταν αδύνατο, αφού το Χιούστον αναμένεται να αφήσει οριστικά ελεύθερο τον ΝτεΜάρκους Κάζινς, αφού πρώτα εξαγοραστεί το συμβόλαιό του.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες οι Ρόκετς εγγυήθηκαν το συμβόλαιο των $2.3 εκατομμυρίων, με τον Κάζινς να έχει 25 εμφανίσεις με την ομάδα του Τέξας. Πλέον, ο 31χρονος σέντερ μπορεί να βρει την επόμενη ομάδα του, με τους Λέικερς να κάνουν ό,τι μπορούν για να τον αποκτήσουν.

Rockets guaranteed Cousins’ $2.3M salary for the season last week, and had positive feedback about his professional approach in 25 games for the team. https://t.co/GjzeSB3bM5

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 23, 2021