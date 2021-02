Τα γυρίζει ο Σάιλας για Κάζινς: «Είναι μόνο φήμες, παίζει αύριο»

Τελικά, ο ΝτεΜάρκους Κάζινς φεύγει από το Χιούστον ή όχι; Ο προπονητής των Ρόκετς, Στίβεν Σάιλας χαρακτήρισε όσα ακούγονται ως φήμες. Και πρόσθεσε ότι ο παίκτες συμμετέχει στην προπόνηση και υπολογίζεται για τον αγώνα απέναντι στους Μπουλς (23/2).

«Είναι εδώ στην προπόνηση. Είναι εδώ για το αυριανό ματς και προχωράει μπροστά. Ξέρω ότι υπάρχουν φήμες, όσο αφορά το μέλλον του, αλλά αυτή τη στιγμή είναι μόνο φήμες», δήλωσε ο Σάιλας.

Rockets coach Stephen Silas on DeMarcus Cousins: “He’s here at practice. He’s here for tomorrow’s game and moving forward. I know there are rumors out there as to what’s kind of coming ahead, but those are just rumors at this point.” pic.twitter.com/6BzDYRuuTE

— Michael Scotto (@MikeAScotto) February 21, 2021