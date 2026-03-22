Κέβιν Ντουράντ: Ξεπέρασε τον Τζόρναν στη λίστα των All Time Scorers
Ο Κέβιν Ντουράντ συνεχίζει να γράφει ιστορία στο NBA, με τον σταρ των Ρόκετς να αφήνει πίσω του τον Μάικλ Τζόρνταν και να μπαίνει στην πεντάδα των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία της λίγκας.
Με τους 27 πόντους που σημείωσε, ο Κέβιν Ντουράντ έφτασε τους 32.294, ξεπερνώντας έτσι τον τεράστιο Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος έμεινε έκτος με 32.292.
«Τέσσερις ακόμη», είπε ο Κέβιν Ντουράντ μετά το τέλος του αγώνα, δείχνοντας με το χαμόγελό του πως έχει σκοπό να φτάσει ακόμη πιο ψηλά στη λίστα.
Επόμενος στην λίστα είναι ο Κόμπι Μπράιαντ, με τον αείμνηστο σταρ των Λέικερς να έχει σκοράρει 33.643.
|#
|Player
|GP
|PTS
|1
|LeBron James
|1,612
|43,241
|2
|Kareem Abdul-Jabbar
|1,560
|38,387
|3
|Karl Malone
|1,476
|36,928
|4
|Kobe Bryant
|1,346
|33,643
|5
|Kevin Durant
|1,190
|32,294
|6
|Michael Jordan
|1,072
|32,292
|7
|Dirk Nowitzki
|1,522
|31,560
|8
|Wilt Chamberlain
|1,045
|31,419
|9
|James Harden
|1,212
|29,160
|10
|Shaquille O'Neal
|1,207
|28,596
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.