Κέβιν Ντουράντ: Ξεπέρασε τον Τζόρναν στη λίστα των All Time Scorers

Ο Κέβιν Ντουράντ άφησε πίσω του τον Μάικλ Τζόρνταν στη λίστα με τους κοευφαίοyς σκόερ του NBA και βάζει πλώρη για ακόμη πιο ψηλά.

Ο Κέβιν Ντουράντ συνεχίζει να γράφει ιστορία στο NBA, με τον σταρ των Ρόκετς να αφήνει πίσω του τον Μάικλ Τζόρνταν και να μπαίνει στην πεντάδα των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία της λίγκας.

Με τους 27 πόντους που σημείωσε, ο Κέβιν Ντουράντ έφτασε τους 32.294, ξεπερνώντας έτσι τον τεράστιο Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος έμεινε έκτος με 32.292.

«Τέσσερις ακόμη», είπε ο Κέβιν Ντουράντ μετά το τέλος του αγώνα, δείχνοντας με το χαμόγελό του πως έχει σκοπό να φτάσει ακόμη πιο ψηλά στη λίστα.

Επόμενος στην λίστα είναι ο Κόμπι Μπράιαντ, με τον αείμνηστο σταρ των Λέικερς να έχει σκοράρει 33.643.

 

#PlayerGPPTS
1LeBron James1,61243,241
2Kareem Abdul-Jabbar1,56038,387
3Karl Malone1,47636,928
4Kobe Bryant1,34633,643
5Kevin Durant1,19032,294
6Michael Jordan1,07232,292
7Dirk Nowitzki1,52231,560
8Wilt Chamberlain1,04531,419
9James Harden1,21229,160
10Shaquille O'Neal1,20728,596
     

