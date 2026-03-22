Ο Κέβιν Ντουράντ συνεχίζει να γράφει ιστορία στο NBA, με τον σταρ των Ρόκετς να αφήνει πίσω του τον Μάικλ Τζόρνταν και να μπαίνει στην πεντάδα των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία της λίγκας.

Με τους 27 πόντους που σημείωσε, ο Κέβιν Ντουράντ έφτασε τους 32.294, ξεπερνώντας έτσι τον τεράστιο Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος έμεινε έκτος με 32.292.

«Τέσσερις ακόμη», είπε ο Κέβιν Ντουράντ μετά το τέλος του αγώνα, δείχνοντας με το χαμόγελό του πως έχει σκοπό να φτάσει ακόμη πιο ψηλά στη λίστα.

Επόμενος στην λίστα είναι ο Κόμπι Μπράιαντ, με τον αείμνηστο σταρ των Λέικερς να έχει σκοράρει 33.643.