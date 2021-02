Λέικερς: Αφήνουν ελεύθερο τον Κουκ για να κυνηγήσουν τον Κάζινς! (pic)

Ο Κουίν Κουκ έμεινε ελεύθερος από τους Λος Άντζελες Λέικερς, με τους πρωταθλητές να αναζητούν να καλύψουν τις δύο κενές θέσεις του ρόστερ στην αγορά των ελεύθερων παικτών που έχουν εξαγοράσει το συμβόλαιό τους. Αυτή τη στιγμή και με δεδομένη την απουσία του Άντονι Ντέιβις, οι Λέικερς φαίνεται να στοχεύουν στην περίπτωση του ΝτεΜάρκους Κάζινς.

Ο σέντερ των Χιούστον Ρόκετς, μολονότι ο προπονητής του, Στίβεν Σάιλας είχε πει το αντίθετο, δεν αγωνίστηκε ούτε για δευτερόλεπτο απέναντι στους Μπουλς και αναμένεται να μείνει ελεύθερος μέσα στην εβδομάδα.

Οι Λέικερς θεωρούν τον Κουκ ως μία καλή λύση για το ρόστερ, ωστόσο την παρούσα στιγμή θέλησαν να αδειάσουν χώρο στο salary cap τους, προκειμένου να ενισχυθούν.

The Lakers valued Cook, but because of their hard-cap status, this gives the franchise flexibility to play the buyout market. They will be a compelling destination for perspective buyout players. https://t.co/QkQ8Q16SgY

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 23, 2021