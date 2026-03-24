Ο Αλπερέν Σενγκούν έκλεψε την παράσταση στο ματς των Ρόκετς με τους Μπουλς.

Οι Μπουλς επικράτησαν με 132-124 των Ρόκετς, αφού ο Γκίντεϊ έκανε μεγάλο ματς με 15 πόντους, 7 ριμπάουντ και 13 ασίστ. Εκπληκτικά πράγματα έκανε και ο Αλπερέν Σενγκούν που πάλεψε με 33 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ, αλλά δεν ήταν αρκετό για το Χιούστον.

Πάντως ο Τούρκος σταρ πρόσφερε τη φάση του ματς κόντρα στο Σικάγο. Ρόλαρε υπέροχα πάνω στον αντίπαλο του και τελείωσε τη φάση με ένα απίθανο πόστερ, δείχνοντας την ποιότητα του.

Παλεύει για να μεγάλη πορεία με τους Ρόκετς τη φετινή σεζόν, θέλοντας να φτάσει μακριά στα playoffs.