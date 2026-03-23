Η βαθμολογία στο NBA: Οι Νικς απειλούν τους Σέλτικς στην 2η θέση της Ανατολής, χαμός για την 4η θέση στη Δύση!
Οι Νικς κέρδισαν τους Γουίζαρντς, οι Σέλτικς έχασαν από τους Τίμπεργουλβς και κάπως έτσι έχει αρχίσει να διαμορφώνεται μια νέα κατάσταση στις πρώτες θέσεις της Ανατολής.
Απλούστατα οι Νεοϋορκέζοι (47-25) πλησίασαν σε απόσταση ενός αγώνα τους Σέλτικς (47-24) στην 2η θέση της Περιφέρειας βάζοντας φωτιά ενόψει της τελικής ευθείας στην κανονική περίοδο του NBA.
Την ίδια ώρα τέσσερις ομάδες δίνουν μάχη σώμα με σώμα για την 3η και την 4η θέση στην Δύση, εκεί όπου προβλέπεται ο... κακός χαμός στα εναπομείναντα παιχνίδια όσον αφορά το αβαντάζ της έδρας στα playoffs.
Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:
- Νάγκετς-Μπλέιζερς 128-112
- Κινγκς-Νετς 126-122
- Νικς-Γουίζαρντς 145-113
- Σέλτικς-Τίμπεργουλβς 92-102
- Σανς-Ράπτορς 120-98
Ανατολική Περιφέρεια
- x - Πίστονς 51-19
- Σέλτικς 47-24
- Νικς 47-25
- Καβαλίερς 44-27
- Ράπτορς 39-31
- Χοκς 39-32
- Σίξερς 39-32
- Μάτζικ 38-32
- Χιτ 38-33
- Χόρνετς 37-34
- Μπακς 29-41
- Μπουλς 28-42
- e - Νετς 17-54
- e - Γουίζαρντς 16-55
- e - Πέισερς 15-56
- x - Προκρίθηκε στα Playoffs
- e - Αποκλείστηκε από τα Playoffs
Δυτική Περιφέρεια
- x - Θάντερ 56-15
- x - Σπερς 53-18
- Λέικερς 46-25
- Ρόκετς 43-27
- Νάγκετς 44-28
- Τίμπεργουλβς 44-28
- Σανς 40-32
- Κλίπερς 35-36
- Μπλέιζερς 35-37
- Γουόριορς 33-38
- Πέλικανς 25-47
- Γκρίζλις 24-46
- Μάβερικς 23-48
- e - Τζαζ 21-50
- e - Κινγκς 19-53
- x - Προκρίθηκε στα Playoffs
- e - Αποκλείστηκε από τα Playoffs
