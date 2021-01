Ντρέιμοντ Γκριν: Σε ρόλο... coach και συμβουλάτορα του Ουάισμαν (vid)

Αφορμή αποτέλεσε μία φάση στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τους Λέικερς, όταν ο Γκριν προσπάθησε να ανοίξει το παιχνίδι των Ουόριορς.

Γι' αυτόν τον λόγο έδωσε πάσα ακριβείας στον Ουάισμαν ο οποίος έτρεχε στον αιφνιδιασμό ωστόσο δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το «κενό» και έχασε τη μπάλα από τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Στην αμέσως επόμενη διακοπή, ο Γκριν «έπιασε» τον 19χρονο rookie προκειμένου να του δώσει μερικές συμβουλές ως προς τι έπρεπε να κάνει... Με το «open mic» μπορείτε να ακούσετε λέξη προς λέξη τα όσα του είπε.

Here's the Draymond Green to James Wiseman fastbreak turnover, the TNT on court mic'd up conversation between the two and then Green's detailed postgame explanation on why he wants to put Wiseman in tough spots like that pic.twitter.com/GiMlwfMg9C

