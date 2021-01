Λέικερς - Ουόριορς 113-115: Η παρέα του Κάρι... εκτέλεσε τους πρωταθλητές από το -19! (vid)

Άλωσαν το LA οι Ουόριορς και ένω έχαναν για 19 πόντους. Οι πολεμιστές επικράτησαν 115-113 των πρωταθλητών Λέικερς και πήγαν στο 7-6, ρίχνοντας τους αντιπάλους στο 11-4.

Ο Κάρι έκανε το 115-110, 1 λεπτό για το τέλος, ενώ ΛεΜπρόν και Σρέντερ με βολές μείωσαν σε 115-113 στα 30 δευτερόλεπτα. Οι Λέικερς θα μπορούσαν να κλέψουν το ματς, αλλά ο ΛεΜπρόν αστόχησε σε τρίποντο στην τελευταία επίθεση.

Για την ομάδα του LA, ο Σρέντερ είχε 25, ο Ντέιβις 17 με 17 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο ΛεΜπρόν πρόσθεσε 19.

Για το Γκόλντεν Στέιτ 26 είχε ο Κάρι, 23 μέτρησε ο Ούμπρε, 18 ο Ουίγκινς και 19 ο Πάσκαλ. Καθοριστικός και ο Γκριν στο τέλος.

Πάντα οι μάχες του Κάρι με τον ΛεΜπρόν είναι απολαυστικές. Μακάρι να τους απολαμβάνουμε για πολλά χρόνια ακόμα.

#DubNation, we've got our first lead of the ballgame. pic.twitter.com/iSFQtaJ3Ub

— Golden State Warriors (@warriors) January 19, 2021