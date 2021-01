Παράπονα Λεμπρόν για τη διαιτησία: «Σφύριζαν σ' εμένα βήματα, αλλά δεν το έκαναν στον Γκριν» (vids)

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς κατάφεραν να περάσουν από το «STAPLES Center» και να επιβληθούν των Λέικερς βάζοντας «φρένο» στο σερί των νικών τους.

Παρόλα αυτά ο Λεμπρόν Τζέιμς (19π., 6ριμπ., 6ασ.) είχε παράπονα όσον αφορά τα κριτήρια των διαιτητών στο συγκεκριμένο παιχνίδι:

«Είδα τα replay των σφυριγμάτων και αυτή είναι μια κίνηση που κάνω σε όλη την καριέρα μου. Και αν μου σφυρίζονται εμένα αυτά βήματα, τότε θέλω να το δω να γίνεται και παντού. Είναι και αστείο γιατί στην επόμενη φάση ο Ντρέιμοντ έκανε βήματα, αλλά ο ίδιος ο διαιτητής που τα σφύριξε σε εμένα, δεν έκανε το ίδιο και για εκείνον. Και μου είπε ότι δεν έκανε βήματα. Γενικά στην καριέρα μου δεν μου σφύριζαν αυτήν την κίνηση ως βήματα» ήταν το σχετικό σχόλιο του Λεμπρόν αναφορικά με την διαιτησία του αγώνα.

Δείτε στην αρχή τα βήματα που σφύριζαν στον Λεμπρόν...

...το σφύριγμα για το οποίο διαμαρτύρεται ο Λεμπρόν...

Draymond Green gets away with a travel and lays it in pic.twitter.com/tfGwmzrdRz

