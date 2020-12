Σάιλας: «Ρωτήστε τον Χάρντεν για την δέσμευσή του όταν έλθει εδώ»! (pic)

Από τη στιγμή που ο Τζέιμς Χάρντεν εξέφρασε τις τάσεις φυγής από τους Ρόκετς με στόχο να διεκδικήσει το πρωτάθλημα μακριά από το Χιούστον, οι Τεξανοί έκαναν την απέλπιδα προσπάθεια να κρατήσουν τον «Μούσια» προσφέροντάς του διετή επέκταση του τρέχοντος συμβολαίου του.

Οι «Ρουκέτες» του πρόσφεραν +50 εκατομμύρια δολάρια ετησίως ωστόσο ο Χάρντεν φέρεται να προτιμά τους Μπρούκλιν Νετς ή τους Σίξερς ως επόμενο σταθμό της καριέρας του. Τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης (3/12) οι «Ρουκέτες» ολοκλήρωσαν το trade που έστειλε τον Ράσελ Ουέστμπρουκ στους Ουίζαρντς αντί του Τζον Ουόλ και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στον «Μούσια».

Σύμφωνα με πληροφορίες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι Ρόκετς ελπίζουν να είναι ανταγωνιστικοί με τον Χάρντεν στο ρόστερ και δεν… ονειρεύονται να τον ανταλλάξουν πριν από την πρεμιέρα του ΝΒΑ. Από την πλευρά του ο Σάιλας ρωτήθηκε για την δέσμευση του ηγέτη των Ρόκετς και τόνισε με νόημα: «Αυτή είναι μια ερώτηση που πρέπει να κάνετε στον ίδιο όταν έλθει εδώ»

Stephen Silas on James Harden's commitment to the Rockets: "That's a question you're going to have to ask him when he gets here."

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) December 6, 2020