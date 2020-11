Χάρντεν: Αρνήθηκε 51.5 εκατ. δολάρια τον χρόνο και απαιτεί να πάει Νετς! (pic)

Ανταλλαγή έχει ζητήσει ο Τζέιμς Χάρντεν που βλέπει τον εαυτό του μακριά από το Χιούστον

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Ρόκετς θέλησαν να τα γυρίσουν όλα τούμπα και να τον κρατήσουν, ωστόσο ο Μούσιας έδειξε διατεθειμένος να αποχωρήσει

Οι... ρουκέτες του πρόσφεραν 103 εκ. ευρώ για 2 χρόνια (51.5 εκατ. ευρώ τον χρόνο), δηλαδή την μέγιστη δυνατή επέκταση και του έδωσαν την ευκαιρία να γίνει ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία με 50+ εκ. δολάρια τον χρόνο.

Όμως ο Χάρντεν το αρνήθηκε και φανέρωσε την επιθυμία του να φύγει από το Χιούστον και να πάει στους Νετς. Μάλιστα το ESPN τονιζει πως η συγκεκριμένη περίπτωση έχει κοινά με την απόφαση του Άντονι Ντέιβις να φύγει από τους Πέλικανς για να κερδίσει έναν τίτλο με τους Λέικερς.

Οι 2 πλευρές (Ρόκετς-Νετς) βρίσκονται σε επαφή.

