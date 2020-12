Ουόλ - Ουέστμπρουκ: Η ανταλλαγή έφερε νέα δίδυμα σε Χιούστον και Ουάσινγκτον! (pic)

Ένα σπουδαίο trade είχαμε στο ΝΒΑ, αφού ο Ράσελ Ουέστμπρουκ είναι πλέον μέλος των Ουίζαρντς και την αντίθετη διαδρομή έκανε ο Ουόλ. Ο δύο παίκτες είχαν σημαντικό ρόλο στις ομάδες τους, αλλά όχι το κάτι παραπάνω και άπαντες θέλουν αυτό να αλλάξει.

Ο Ράσελ πάει σε μια ομάδα για να πάρει τα... κλειδιά και ο Ουόλ μετακομίζει το ταλέντο του, σε μια ομάδα που πρωταγωνιστεί. Πλέον, έχουμε νέα δίδυμα στο ΝΒΑ, με τον Ουόλ να βρίσκεται και να συνεργάζεται με τον Χάρντεν και στην απέναντι πλευρά ο Ουέστμπρουκ θα βρει τον Μπιλ, για να προσπαθήσουν μαζί, να πάνε την ομάδα τους πιο ψηλά.

New duos in Houston and Washington pic.twitter.com/6deRpWhfly

— ESPN (@espn) December 3, 2020