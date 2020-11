Ο Χάρντεν θα διαλέξει ανάμεσα σε Νετς και Σίξερς!

Είναι ζήτημα φιλοδοξιών. Οι Χιούστον Ρόκετς στα χρόνια του Τζέιμς Χάρντεν διέθεταν πολλούς ατομικούς τίτλους. Μα κανέναν ομαδικό. Αυτόν που μετράει παραπάνω απ' όλους. Και ο Χάρντεν αποφάσισε να μεταφέρει τα ταλέντα του αλλού. Ενώ από την πρώτη στιγμή το Μπρούκλιν και οι Νετς φάνταζαν ως ο απόλυτος προορισμός, στο μυαλό του Χάρντεν υπάρχει και κάτι άλλο.

Και εκεί, όπως και στους Νετς, δύο σταρ περιμένουν έναν τρίτο. Στο Μπρούκλιν είναι ο Κέβιν Ντουράντ και ο Καϊρί Ιρβινγκ. Στη Φιλαντέλφεια είναι ο Μπεν Σίμονς και ο Τζόελ Εμπίντ. Αυτός είναι ο δεύτερος προορισμός για τον σταρ του Χιούστον. Με νέο προπονητή, τον Ντοκ Ρίβερς και πρόεδρο τον πρώην general manager των Ρόκετς, Ντάριλ Μόρεϊ.

Συνεπώς, ας αρχίσει ο... πόλεμος των προσφορών, με τις δύο ομάδες να έχουν μπόλικο υλικό για να δελεάσουν το Χιούστον. Βέβαια, υπάρχει μία παράμετρος που μπλέκει περισσότερο το... σενάριο: οι Ρόκετς υποστηρίζουν ότι θα στήσουν τη φετινή ομάδα γύρω από τους Χάρντεν και Ουέστμπρουκ. Μικρή λεπτομέρεια, και ο Ράσελ έχει ζητήσει ανταλλαγή!

Rockets star James Harden wants to be on a contender elsewhere, and Brooklyn and Philadelphia are believed to be his top desired trade destinations, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

Houston is fully comfortable keeping Harden and Russell Westbrook into the season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 16, 2020