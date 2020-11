Nάγκετς: Free agent ο Γκραντ! (pic)

«Χαμός» έχει γίνει σήμερα στο ΝΒΑ με τις ανταλλαγές, με τον Κρις Πολ να πηγαίνει στους Σανς, ενώ ο Τζέιμς Χάρντεν ζήτησε ανταλλαγή και θέλει να συνεχίσει την καριέρα του σε Σίξερς ή Νετς.

Σύμφωνα με τον Chris Haynes, ο Τζέραμι Γκραντ δεν έκανε χρήση της option 9.3 εκατ. δολαρίων και θα είναι free agent, ψάχνοντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Γκραντ έκανε εξαιρετική σειρά στους τελικούς Δύσης με τους Νάγκετς κόντρα στους Λέικερς, έχοντας 15.8 πόντους και σουτάροντας με 43% στα τρίποντα.

Jerami Grant is declining his $9.3M player option and will become an unrestricted free agent, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/uyi8mPXVQe

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) November 16, 2020