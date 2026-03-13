Οι Χιτ συνέχισαν στα θετικά αποτελέσματα, αυτή τη φορά κόντρα στους Μπακς, κερδίζοντας τα «ελάφια» με 112-105, παρά την 30αρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Μετά τη νίκη τους επί των Γουίζαρντς όπου ο Μπαμ Αντεμπάγιο πραγματοποίησε το μοναδικό ρεκόρ των 83 πόντων, οι Χιτ συνέχισαν στα θετικά αποτελέσματα επικρατώντας στο γήπεδό του των Μπακς με 112-105, παρά την 30αρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η ομάδα από το Μαϊάμι ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, πιέζοντας τα «ελάφια» στην άμυνά τους και επιτρέποντάς τους να σκοράρουν μόλις 21 πόντους στην πρώτη περίοδο.

Στη συνέχεια το ματς εξελίχθηκε σε ντέρμπι με αμφότερες να πηγαίνουν «χέρι-χέρι» στο σκορ και τους γηπεδούχους έπειτα από τρίποντο του Λάρσον όταν το σκορ ήταν (108-105), να... σφραγίζει τη νίκη για την ομάδα του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε μια πολύ καλή παρουσία στον αγώνα, αφού τελείωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους (12/20 δίποντα, 7/11 βολές), 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, σε 29 λεπτά συμμετοχής.

Στον αντίποδα για τους φιλοξενούμενους ο Λάρσον ήταν πρώτος σκόρερ με 28 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Πλέον οι Χιτ ανέβηκαν στο 38-29 και βρίσκονται στην 6η θέση της Ανατολής, ενώ στον αντίποδα, το Μιλγουόκι υπέπεσε στο 27-38 και είναι στην 12η θέση.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-21, 59-51, 85-77, 112-105