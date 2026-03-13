Ο Μπαμ Αντεμπάγιο... άγγιξε το double-double όμως δεν το πέτυχε, στο πρώτο του παιχνίδι μετά το ιστορικό ρεκόρ των 83 πόντων.

Οι 83 πόντοι που πέτυχε ο Μπαμ Αντεμπάγιο τα ξημερώματα της Τετάρτης (11/03) αποτελούν ιστορικό ρεκόρ, τόσο για τον ίδιο, όσο και για το NBA, καθώς έγινε ο 2ος παίκτης με τους περισσότερους πόντους σε έναν αγώνα.

Ξεπέρασε τον αείμνηστο Κόμπι Μπράιαν ο οποίος είχε 81 και παραμένει πίσω από τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν που διακατέχει το «θρυλικό» ρεκόρ των 100 πόντων σε ένα ματς.

Έπειτα από τη νίκη κόντρα στους Γουίζανρντς με 150-129, οι Χιτ βρήκαν απέναντί τους τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Αυτή τη φορά ο Αντεμπάγιο μπορεί να μην έγραψε εκ νέου... ιστορία, είδε όμως την ομάδα του να κερδίζει με 112-105.

Ο ίδιος συνέβαλε σημαντικά ως προς το να έρθει η νίκη για τον σύλλογό του και τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους (6/20 σουτ, 9/13 βολές), 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη σε 35 λεπτά συμμετοχής.

Πλέον οι Χιτ ανέβηκαν στην 6η θέση της Ανατολής με 38-29, την ώρα που τα «ελάφια» βρίσκονται με 11η θέση με ρεκόρ 27 νίκες και 38 ήττες.

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν μετράει μέσο όρο 20 πόντους, 9.8 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ ανά παιχνίδι, ενώ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα μοιράστηκε μια αγκαλιά με τον «Greek Freak».