Ακόμη μία πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην ήττα των Μπακς από τους Χιτ με 112-105.

Συγκεκριμένα ο Έλληνας φόργουορντ των «ελαφιών» σημείωσε 31 πόντους (12/24 σουτ, 7/11 βολές), 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, τάπα και 3 λάθη σε 29 λεπτά συμμετοχής.

Πλέον οι Χιτ ανέβηκαν στο 38-29 και βρίσκονται στην 6η θέση της Ανατολής, ενώ στον αντίποδα, το Μιλγουόκι υπέπεσε στο 27-38 και είναι στην 12η θέση.

Ο Αντετοκούνμπο την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν μετράει μ.ο 27.4 πόντους, 9.8 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ.