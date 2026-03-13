Χιτ - Μπακς 112-105: Τα πεπραγμένα του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Ακόμη μία πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην ήττα των Μπακς από τους Χιτ με 112-105.
Συγκεκριμένα ο Έλληνας φόργουορντ των «ελαφιών» σημείωσε 31 πόντους (12/24 σουτ, 7/11 βολές), 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, τάπα και 3 λάθη σε 29 λεπτά συμμετοχής.
Πλέον οι Χιτ ανέβηκαν στο 38-29 και βρίσκονται στην 6η θέση της Ανατολής, ενώ στον αντίποδα, το Μιλγουόκι υπέπεσε στο 27-38 και είναι στην 12η θέση.
Ο Αντετοκούνμπο την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν μετράει μ.ο 27.4 πόντους, 9.8 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ.
Tonight's player of the game. pic.twitter.com/y8og82cXfM— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 13, 2026
