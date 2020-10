Μπάτλερ: Είχε παραπάνω clutch points από όλους τους Λέικερς! (pic)

Eίναι clutch, είναι «σκύλος» και κρατάει το Μαϊάμι ζωντανό στους τελικούς ο Τζίμι Μπάτλερ.

Ο Jimmy Buckets μίλησε ακόμα μια φορά στα κρίσιμα, αφού είχε παραπάνω clutch points (11) από όλους τους παίκτες των Λέικερς μαζί (9).

Ο ηγέτης των Χιτ ξέρει να μιλά όταν η μπάλα ζυγίζει τόνους όταν διακυβεύονται πολλά και το απέδειξε σε άλλο ένα ματς,

Επιπλέον αυτή ήταν η 2η φορά που ΛεΜπρόν-Ντέιβις μετρούν 60+ πόντους και οι λιμνάνθρωποι χάνουν.

The Lakers were outscored 15-9 in clutch-time of Game 5.

Jimmy Butler accounted for more points (11) in clutch-time than the Lakers by himself.

This was the 2nd time all season that LeBron James and Anthony Davis combined for 60+ points and the Lakers lost. pic.twitter.com/SeKktJ9hxZ

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 10, 2020