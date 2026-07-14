Χιτ: Θέλουν τον Τόμπσον μέσω ανταλλαγής
Οι Χιτ έκαναν το trade της χρονιάς, με την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο και προσπαθούν να... χτίσουν το ρόστερ τους γύρω από τον «Greek Freak».
Σύμφωνα με όσα αναφέρει δημοσίευμα του «Maiami Herald», η ομάδα του Μαϊάμι θέλει να κάνει δικό της τον Κλέι Τόμπσον για τον Νίκολα Γιόβιτς και το pick δευτέρου γύρου του 2027 στους Μάβερικς.
Πρόκειται για μια σημαντική κίνηση αν υλοποιηθεί από τους Χιτ, καθώς θα έχουν την πολυτέλεια να διαθέτουν στο πλάι του Αντετοκούνμπο, έναν από τους καλύτερους σουτέρ του NBA.
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Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Κλέι Τόμπσον είχε μ.ο 11.7 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά αγώνα.
A potential trade framework between the Heat and Mavericks involving Klay Thompson:
Miami: Klay
Dallas: Nikola Jovic + 2027 2nd pic.twitter.com/7hpW73FEcP— Evan Sidery (@esidery) July 13, 2026
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