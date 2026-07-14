Δημοσίευμα από την Αμερική αναφέρει πως οι Χιτ προσπαθούν να αποκτήσουν τον Κλέι Τόμπσον, μέσω ανταλλαγής.

Οι Χιτ έκαναν το trade της χρονιάς, με την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο και προσπαθούν να... χτίσουν το ρόστερ τους γύρω από τον «Greek Freak».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει δημοσίευμα του «Maiami Herald», η ομάδα του Μαϊάμι θέλει να κάνει δικό της τον Κλέι Τόμπσον για τον Νίκολα Γιόβιτς και το pick δευτέρου γύρου του 2027 στους Μάβερικς.

Πρόκειται για μια σημαντική κίνηση αν υλοποιηθεί από τους Χιτ, καθώς θα έχουν την πολυτέλεια να διαθέτουν στο πλάι του Αντετοκούνμπο, έναν από τους καλύτερους σουτέρ του NBA.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Κλέι Τόμπσον είχε μ.ο 11.7 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά αγώνα.