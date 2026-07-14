Χίρο: Τον κρατούσαν για να μην... απαντήσει στο χτύπημα του Αντεμπάγιο
Μπαμ Αντεμπάγιο και ο Τάιλερ Χίρο ήρθαν στα χέρια κατά τη διάρκεια μίας προπόνησης σε ξενοδοχείο στο Λας Βέγκας όπου διεξάγεται το Summer League, με τον Αντεμπάγιο να χτυπά τον Χίρο σύμφωνα με δημοσιεύματα.
Αφορμή για αυτό ήταν ορισμένα σχόλια που είχε κάνει ο Χίρο για τον Μπαμ στα social media.
Σύμφωνα με την Ραμόνα Σέλμπουρν, τον Χίρο τον συγκράτησαν από το να προσπαθήσει να χτυπήσει τον Μπαμ Αντεμπάγιο και να απαντήσει στο χτύπημα που δέχθηκε.
«Πηγές που γνωρίζουν τη συμπλοκή δήλωσαν στο ESPN ότι ο Αντεμπάγιο χτύπησε τον Χέρο κοντά στο πηγούνι του, αν και οι περιγραφές για τη φύση της σωματικής επαφής αμφισβητούνται. Ο Χίρο δεν έπεσε στο έδαφος, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τη συμπλοκή, οι οποίες πρόσθεσαν ότι συγκρατήθηκε από άλλους στο γυμναστήριο από το να αντιδράσει σωματικά», ανέφερε.
Tyler Herro reportedly had to be held back from trying to hit Bam Adebayo 😳, per @ramonashelburne— NBACentral (@TheDunkCentral) July 14, 2026
“Sources with knowledge of the encounter told ESPN that Adebayo struck Herro near his chin, although descriptions of the nature of the physical contact is in some dispute. Herro… pic.twitter.com/re4yZ07PDX
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