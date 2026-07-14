Χίρο: Τον κρατούσαν για να μην... απαντήσει στο χτύπημα του Αντεμπάγιο

Χίρο: Τον κρατούσαν για να μην... απαντήσει στο χτύπημα του Αντεμπάγιο

Νίκος Καρφής
Χίρο: Τον κρατούσαν για να μην... απαντήσει στο χτύπημα του Αντεμπάγιο
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Όλο και περισσότερα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον καυγά του Αντεμπάγιο με τον Χίρο στο Λας Βέγκας

Μπαμ Αντεμπάγιο και ο Τάιλερ Χίρο ήρθαν στα χέρια κατά τη διάρκεια μίας προπόνησης σε ξενοδοχείο στο Λας Βέγκας όπου διεξάγεται το Summer League, με τον Αντεμπάγιο να χτυπά τον Χίρο σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Αφορμή για αυτό ήταν ορισμένα σχόλια που είχε κάνει ο Χίρο για τον Μπαμ στα social media.

Σύμφωνα με την Ραμόνα Σέλμπουρν, τον Χίρο τον συγκράτησαν από το να προσπαθήσει να χτυπήσει τον Μπαμ Αντεμπάγιο και να απαντήσει στο χτύπημα που δέχθηκε.

«Πηγές που γνωρίζουν τη συμπλοκή δήλωσαν στο ESPN ότι ο Αντεμπάγιο χτύπησε τον Χέρο κοντά στο πηγούνι του, αν και οι περιγραφές για τη φύση της σωματικής επαφής αμφισβητούνται. Ο Χίρο δεν έπεσε στο έδαφος, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τη συμπλοκή, οι οποίες πρόσθεσαν ότι συγκρατήθηκε από άλλους στο γυμναστήριο από το να αντιδράσει σωματικά», ανέφερε.

 
@Photo credits: NBA/Getty Images
     

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