Ο Χίρο δεν θα κινηθεί νομικά κατά του Αντεμπάγιο

Ο Τάιλερ Χίρο δεν αναμένεται να κινηθεί νομικά κατά του Μπαμ Αντεμπάγιο, μετά το περιστατικό που είχαν οι δύο τους στο Λας Βέγκας.

Τα τελευταία 24ωρα, Τάιλερ Χίρο και Μπαμ Αντεμπάγιο ήταν τα πρόσωπα των συζητήσεων στην Αμερική, μετά το επεισόδιο που είχαν μεταξύ τους.

Συγκεκριμένα οι δύο παίκτες πιάστηκαν στα χέρια, ωστόσο σύμφωνα με όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος του ESPN, Σαμ Σαράνια, δεν πρόκειται να δώσουν συνέχεια στο επεισόδιο.

«Ο Τάιλερ Χίρο δεν επιδιώκει αυτή τη στιγμή κάποια νομική ενέργεια. Η κατανόησή μου είναι πως τόσο ο Τάιλερ Χίρο όσο και ο Μπαμ Αντεμπάγιο θέλουν να προχωρήσουν και να αφήσουν πίσω τους αυτή την κατάσταση. Υπάρχει η πεποίθηση πως υπάρχει υλικό από κάμερες ασφαλείας που θα πρέπει να εξεταστεί, αλλά σε αυτό το σημείο δεν υπάρχει κάποια έρευνα από το NBA», ανέφερε χαρακτηριστικά ο έγκριτος ρεπόρτερ σε εκπομπή.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε προπονητικό γήπεδο ξενοδοχείου στο Λας Βέγκας. Ο Αντεμπάγιο φέρεται να πλησίασε τον Χίρο για να του ζητήσει εξηγήσεις σχετικά με σχόλια που είχε κάνει ο γκαρντ στα social media, αμφισβητώντας την αμυντική του συνέπεια, μετά το τέλος της κοινής επταετούς παρουσίας τους στους Χιτ και την ανταλλαγή του Χίρο στους Μπακς.